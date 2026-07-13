Vincenzo Gerardi rischia l’ergastolo La richiesta del pm per il femminicidio di Teresa Stabile
Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Vincenzo Gerardi, accusato di aver ucciso a coltellate la moglie nel cortile di un condominio a Samarate nel 2025. L’episodio si è verificato il 16 aprile 2025, al termine di una relazione definita “tossica”. L’imputato rischia la pena massima prevista per il femminicidio. La vicenda è stata oggetto di processo, con l’accusa che ha presentato la richiesta di condanna.
Samarate (Varese), 13 luglio 2026 – Il 16 aprile del 2025 Vincenzo Gerardi uccise a coltellate la moglie Teresa Stabile nel cortile del condominio di via San Giovanni Bosco a Samarate, in provincia di Varese, al termine di un rapporto “tossico”. Per quell’efferato delitto il pubblico ministero Ciro Caramore nella requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio ha chiesto l’ergastolo con l'aggravante della premeditazione. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaomicidio-asamarate-stabile-marito-perizia-0fc7cbba No alle attenuanti generiche. Per l'accusa, non vi sono motivi per concedere le attenuanti generiche: la premeditazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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