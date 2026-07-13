Vincenzo Gerardi rischia l’ergastolo La richiesta del pm per il femminicidio di Teresa Stabile

Notizia in breve

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Vincenzo Gerardi, accusato di aver ucciso a coltellate la moglie nel cortile di un condominio a Samarate nel 2025. L’episodio si è verificato il 16 aprile 2025, al termine di una relazione definita “tossica”. L’imputato rischia la pena massima prevista per il femminicidio. La vicenda è stata oggetto di processo, con l’accusa che ha presentato la richiesta di condanna.