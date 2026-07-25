Nella notte tra il 19 e il 20 aprile 2027, nessuno ha raggiunto il 42% alle urne, lasciando un risultato insoddisfacente. Durante la giornata, qualcuno ha scherzato sulla scheda inserita sotto telecamera, paragonando la situazione a quella del 18 aprile di 59 anni prima, quando la Democrazia Cristiana ottenne il 48%. Il clima è caratterizzato da confusione e commenti leggeri, senza dati ufficiali definitivi ancora disponibili.

È la notte fonda del 19 aprile 2027. Qualcuno ieri ha esagerato con le battute: andando ad infilare la scheda nell’una col favore di telecamera, ha commentato a mezza bocca che sarebbe andata come il 18 aprile di 59 anni fa, quando la Dc raccolse il 48%. Il punto è da che parte ti trovi, buona quella democristiana, rovinosa quella frontista. E di questi tempi si vede poco in giro qualcosa di paragonabile all’una o all’altra. La campagna elettorale è stata violenta, con accenni di cattiveria pura in formato personale: è stato tutto un salir di tono fin quasi al giovedì Santo, poi, forse per l’appello di Leone il giorno di Pasqua, quando ha ricordato che esiste per gli uomini pubblici un dovere di testimoniare “ pacatezza e rispetto dell’altrui persona”, per qualche giorno era sembrato che si calmasse un po’ il clima. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Phisikk du role – Mi sono svegliato e nessuno aveva fatto il 42%. It’s just a nightmare or a dream?

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