Phisikk du role – Stessa spiaggia stesso mare

Un testo letterario descrive l’estate come un recipiente diviso in due parti: una più antica, che richiama l’otium romano, e l’altra più moderna, caratterizzata da un’esperienza collettiva e forzata. La prima parte si riferisce a un relax individuale, mentre la seconda rappresenta momenti condivisi in spiaggia e mare. Non vengono forniti dettagli specifici su eventi o persone, ma si evidenzia una distinzione tra due modalità di vivere la stagione estiva.

L’estate è un vaso capiente a due scomparti: c’è quello antico, in diretta discendenza dall’otium latino in formato individuale e di massa, forzato e, alla fine, rassicurante. Questo settore lo possiamo derivare dall’alta poesia che qualche boomer avrà orecchiato negli anni sessanta: la voce era quella di tal Piero Focaccia che cantava “Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare”, con testo nientedimeno che di Mogol. Poi c’è lo scomparto della politica, che sembra in costume da bagno ma è solo una finta, perché è questo il tempo dei preparativi per gli assalti e le pugne dell’autunno e, in coda di legislatura, per la battaglia finale delle elezioni a metà (parrebbe) 2027. 🔗 Leggi su Formiche.net

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