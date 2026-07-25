Ieri mattina si sono concluse le operazioni di semina ittica di compensazione lungo i corsi d’acqua del territorio. Le operazioni, promosse dal Comune, hanno riguardato pesci inseriti in rogge e canali per compensare gli interventi di manutenzione sulle sponde. Le semine sono state effettuate per ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema acquatico dopo i lavori di manutenzione.

Si sono concluse ieri mattina le operazioni di semina ittica di compensazione promosse dal Comune per ripristinare l’equilibrio dell’ ecosistema acquatico dopo gli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua del territorio. L’iniziativa ha portato all’immissione di 400 chilogrammi di carpe e tinche nelle rogge e nei canali interessati dai lavori di fresatura e taglio della vegetazione palustre effettuati durante il periodo di frega. L’intervento rappresenta una misura di compensazione ambientale finalizzata a mitigare gli effetti che le operazioni di manutenzione possono avere sulla fauna ittica, favorendo il ripopolamento delle acque e la conservazione della biodiversità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pesci in rogge e canali. Sono le compensazioni per i lavori sulle sponde

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