Il decreto del Mase del 30 giugno ha approvato la Valutazione di impatto ambientale per il maxi data center sulla Cassanese. Le concessioni sono state rilasciate, con alcune prescrizioni, e i cantieri si avvicinano. Le trattative sulle compensazioni economiche sono in corso. La realizzazione del progetto procede rapidamente, con lavori che stanno per iniziare. La fase autorizzativa si è conclusa, mentre le attività di costruzione sono in programma.

Maxi data center sulla Cassanese, decreto del Mase firmato il 30 giugno, via libera, con prescrizioni, alla Valutazione di impatto ambientale, cantieri sempre più vicini. Ma è il momento di parlare di compensazioni. Un tavolo in Città metropolitana si è aperto e vi siedono, con il Comune di Vignate, anche i Comuni ‘vicini di casa’ di Melzo, Cassina de Pecchi, Settala, Rodano, Liscate e Cernusco sul Naviglio. Un primo incontro si è tenuto, altri seguiranno nei prossimi mesi: "Obiettivo – spiega il sindaco di Vignate Diego Boscaro – raggiungere con l’operatore un accordo che porti benefici non a un solo comune, ma al territorio allargato. Una visione ‘solidaristica’ che assolutamente sposo: dovrebbe valere per ogni insediamento impattante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il progetto corre, ecco le trattative sulle compensazioni

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