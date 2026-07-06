Una task force di forze dell’ordine ha avviato controlli lungo l’Adda e il Naviglio Martesana per contrastare i bagni non autorizzati. I carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno effettuato verifiche sulle sponde, con l’obiettivo di prevenire tuffi rischiosi e comportamenti pericolosi. Le operazioni si sono concentrate su aree frequentate da persone che praticano attività di balneazione senza autorizzazione. Non sono stati segnalati incidenti o sanzioni specifiche al momento.

Task force della sicurezza lungo l’Adda e il Naviglio Martesana per arginare la piaga dei bagni proibiti. I carabinieri della Compagnia di Pioltello, supportati dai militari del 4° Reggimento a cavallo, hanno pattugliato le sponde e le aree naturalistiche di Trezzo, Vaprio e Cassano, da settimane prese d’assalto da centinaia di bagnanti e turisti in cerca di refrigerio. Il piano straordinario di vigilanza è scattato su sollecitazione dei sindaci del territorio, preoccupati per il continuo e sistematico aggiramento dei divieti di balneazione nelle insidiose acque del fiume. Le pattuglie, muovendosi a piedi e in sella lungo l’alzaia, la pista... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tuffi rischiosi. I controlli sulle sponde

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