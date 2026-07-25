Personal trainer dieta sonno | come Jeff Bezos si tiene in forma a 62 anni

In Inghilterra circolano voci secondo cui Jeff Bezos, fondatore di Amazon, sarebbe in trattativa con un gruppo di investitori per acquistare il 30% delle quote di una squadra di calcio. Bezos ha 62 anni e si mantiene in forma attraverso attività fisiche, una dieta controllata e un sonno regolare. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla trattativa o ai dettagli delle sue abitudini di salute.

Le voci sono arrivate dall'Inghilterra con insistenza: Jeff Bezos, il magnate americano fondatore di Amazon, sarebbe in trattativa con una cordata di investitori per acquistare il 30% delle quote del Liverpool. Secondo la lista Forbes Bezos è ad oggi il quarto uomo più ricco al mondo, con un patrimonio stimato da più di 250 miliardi di dollari. Di un miliardo e mezzo sarebbe l'investimento che la cordata vorrebbe mettere sul piatto per entrare nel club. Cordata in cui, appunto, entrerebbe a far parte anche Bezos, che già negli ultimi anni era stato accostato più volte all'ingresso in società sportive. Oltre ad Amazon, l'imprenditore di Albuquerque ha fondato, rilevato e investito in svariate aziende. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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