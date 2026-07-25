perde il controllo della moto e cade 26enne in rianimazione

Un giovane motociclista di 26 anni è stato ricoverato in rianimazione dopo aver perso il controllo della moto e caduto nella notte a Savio di Ravenna, in via Camillo Torres. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Non si conoscono ancora le cause della perdita di controllo. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Ravenna, 25 luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Savio di Ravenna, in via Camillo Torres, dove un giovane motociclista è rimasto vittima di una caduta autonoma. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, A.A., 26 anni, ha perso il controllo del proprio motoveicolo per cause ancora in corso di accertamento. Sul luogo del sinistro, all'altezza del civico 248, sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica. Il giovane è stato portato d’urgenza in ospedale. Data la gravità della situazione, il giovane è stato trasportato d’urgenza all'ospedale di Cesena in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incidente al raduno in piazza Fiera, perde il controllo della moto e colpisce una coppia

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