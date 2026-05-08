Boccaleone perde il controllo della moto e finisce contro un muro | muore 26enne

Da bergamonews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, nel quartiere di Boccaleone, si è verificato un incidente che ha coinvolto una moto di grossa cilindrata. Un uomo di 26 anni, residente in zona, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. L’incidente è avvenuto in modo improvviso, senza altre vetture coinvolte, e ha causato la morte del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non è stato possibile salvargli la vita.

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Bergamo. Grave incidente nel quartiere di Boccaleone a Bergamo, dove un 26enne di Martinengo, alla guida di una moto di grossa cilindrata, una Suzuki bianca, è deceduto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18, lungo via Rosa in direzione di via Gavazzeni. Il giovane avrebbe perso il controllo all’altezza di un incrocio finendo contro un muro: soccorso immediatamente da farmacisti e da alcuni passanti, le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Sul posto, tra rilievi e regolazione del traffico, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Bergamo, la polizia locale, un’ambulanza e un’auto medica. Via Rosa e via Santa Bartolomea Capitanio sono attualmente chiuse al traffico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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