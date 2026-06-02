Perde il controllo della moto prima della curva si schianta contro la roccia In rianimazione
Un motociclista ha perso il controllo della moto prima di una curva e si è schiantato contro una parete rocciosa. L’incidente è avvenuto in una zona di montagna e il centauro è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove si trova in rianimazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
SANTA CESAREA TERME – Un attimo di distrazione, o una manovra non andata per il verso giusto, e il centauro che perde il controllo della sua moto e si schianta, in curva, contro una parete rocciosa. E’ la sintesi dell’ennesimo incidente stradale che in questa giornata festiva si è verificato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Motorcycle erupts into fireball feet from children, rider engulfed in flames
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