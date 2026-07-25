Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare commissario tecnico dell’Italia, citando motivazioni personali. La decisione evidenzia le difficoltà e le sfide legate a quel ruolo, considerato tra i più complessi nel mondo del calcio. La mancata accettazione del ruolo riflette anche un declino continuo del calcio italiano, che fatica a trovare figure di spicco disposte a guidare la nazionale. La situazione evidenzia le tensioni e le criticità che coinvolgono il settore.

Il no di Guardiola all'Italia, oltre le motivazioni di natura personale, spiega bene le ragioni del declino inesorabile del nostro calcio, un movimento in caduta libera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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