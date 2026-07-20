A Barcellona, Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola, noto allenatore, con l’obiettivo di proporgli di diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia. L’incontro si è svolto in una location della città catalana, dove Guardiola risiede dopo aver lasciato il suo incarico in Inghilterra. La discussione si è concentrata sulla possibilità di coinvolgere l’allenatore nel progetto nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui dettagli dell’incontro o sui prossimi passi.

Solitamente, a Barcellona d’estate si va per fare i turisti. Solitamente. Perché poi c’è chi ci va per lavoro. Barcellona è la casa di Pep Guardiola. E ora che non lavora più in Inghilterra, il catalano è tornato a vivere in Spagna. Ed è in Spagna che negli ultimi due giorni Pep Guardiola ha incontrato due vecchie conoscenze, arrivate non solo (o non tanto) per salutarlo: Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Della Nazionale, per intenderci. Perché il sogno di arrivare a Guardiola c’è. E allora se ne parla. L’indiscrezione è di Sky Sport: Guardiola ha parlato con Maldini e Leonardo che gli hanno presentato il progetto tecnico di rilancio degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona”: il progetto per farlo diventare ct dell’Italia

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