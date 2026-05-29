Il capitano della nazionale campione del mondo nel 2006, ora allenatore di una selezione asiatica, ha dichiarato di essere concentrato sul prossimo impegno nel Mondiale con l'Uzbekistan. Ha aggiunto di lavorare per ottenere la guida della nazionale italiana. In passato, ha ricordato che in occasione dei rigori contro la Francia, avrebbero potuto tirare Toni e Iaquinta.

Nella vita a volte ci si innamora così, senza sapere perché. Fabio Cannavaro nel 2006 baciò la Coppa del Mondo per due secondi, in piedi sul podio di Berlino, e la notte stessa la portò a letto: dormì abbracciato alla coppa. Vent’anni dopo la ritrova negli Stati Uniti e l’effetto sarà strano: sa che non potrà più stringerla – un bacio, figurarsi – perché Cannavaro ora allena l’Uzbekistan, piccolo e caduto in un gruppo di serpenti. La Colombia, il Portogallo, la Rep. Democratica del Congo. In rosa ha Khusanov, difensore di livello, del Manchester City, e il buon vecchio Shomurodov ma insomma, i fenomeni sono altrove. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cannavaro: "Ora il Mondiale con l'Uzbekistan, ma lavoro per diventare ct dell'Italia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabio Cannavaro ai Mondiali 2026: quanto guadagna come ct dell’Uzbekistan, chi sono moglie e figliFabio Cannavaro, ex calciatore e attuale allenatore, è stato nominato come commissario tecnico dell’Uzbekistan e sarà in carica durante i Mondiali...

Cannavaro: «Vi racconto l’Uzbekistan “italiano” che porto al Mondiale. Montella sarà la sorpresa»Fabio Cannavaro ha condiviso i dettagli sulla sua esperienza come ct dell’Uzbekistan, squadra che definisce “italiana” per le influenze e le scelte...

Temi più discussi: Fabio Cannavaro guida il sogno Uzbekistan: Al Mondiale senza paura; Video. Fabio Cannavaro guida il sogno Uzbekistan: Al Mondiale senza paura; Cannavaro: L'Italia non sa più soffrire. Il mio Uzbekistan farà bene al Mondiale; Cannavaro punta su Shomurodov: l’ex rossoblù pronto per il Mondiale.

Cannavaro: L'Italia non sa più soffrire. Il mio Uzbekistan farà bene al MondialeFabio Cannavaro prenderà parte al prossimo Mondiale col suo Uzbekistan. Il ct ed ex capitano dell'Italia ha parlato al TG1: Questo è un popolo che non vede l'ora di andare al Mondiale, non abbiamo ... tuttomercatoweb.com

Cannavaro: Mondiale? Mi dispiace per Gattuso. Al netto del prossimo presidente federale...Fabio Cannavaro, ex Campione del Mondo e ora CT dell'Uzbekistan, ha commentato la disfatta dell'Italia nelle qualificazioni Mondiali 2026. tuttojuve.com