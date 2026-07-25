Perché ricevi chiamate spam e come hanno ottenuto il tuo numero

Se il telefono riceve chiamate frequenti da numeri sconosciuti con offerte di luce e gas o operatori fasulli, non sei l’unico. Molte persone segnalano di ricevere chiamate ripetute, spesso con silenzi o numeri sconosciuti. Queste chiamate sono spesso il risultato di sistemi automatici che ottengono i numeri attraverso elenchi acquistati o fonti online. La pratica di raccogliere numeri di telefono senza consenso alimenta il fenomeno delle chiamate spam.

Se il tuo telefono squilla più volte al giorno con numeri sconosciuti, offerte di luce e gas, finti operatori telefonici o silenzi imbarazzanti dall’altra parte della cornetta, non sei un caso isolato. In Italia sono circa 32 milioni le persone iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni, il servizio pensato proprio per bloccare le chiamate commerciali indesiderate, eppure le segnalazioni di chiamate moleste restano tra le più frequenti ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali. La sensazione di essere “bersagliati” non è quasi mai un’impressione. Nella maggior parte dei casi il tuo numero è finito, in modo più o meno consapevole, in uno o più database usati da call center, aziende di marketing o, nei casi peggiori, da organizzazioni che sfruttano tecniche di spoofing telefonico per aggirare i controlli. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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Non RIFIUTARE le chiamate dai numeri SCONOSCIUTI!

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