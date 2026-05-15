Come bloccare chiamate spam su Android | guida definitiva 2026

Negli ultimi anni, gli utenti Android si sono trovati a dover gestire un aumento consistente di chiamate indesiderate. Tra call center che fingono di offrire servizi energetici, chiamate automatiche ripetitive e numeri falsificati che richiamano i prefissi locali, le strategie di truffa si sono fatte più sofisticate. Questi tipi di chiamate rappresentano una sfida crescente per chi cerca di proteggere la propria privacy e il proprio tempo. Di seguito, una guida su come bloccare efficacemente le chiamate spam su dispositivi Android.

Se usi Android, probabilmente ricevi più chiamate spam oggi di quante ne ricevessi due anni fa. Call center travestiti da operatori energetici, robocall automatiche, numeri falsificati che imitano prefissi della tua città, truffe che simulano la voce di un operatore umano. Il problema non è più “occasionale”: per molti utenti è diventato una scocciatura quotidiana. Il guaio è che la maggior parte delle guide online su come bloccare chiamate spam su Android sono inutili. Ti elencano dieci app a caso, promettono un blocco totale impossibile e ti lasciano con tre applicazioni installate che si sovrappongono, entrano in conflitto e raccolgono i tuoi dati senza che tu abbia risolto nulla. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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Come Bloccare le Chiamate Spam su Android — Guida Completa

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