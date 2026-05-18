Sempre più utenti si trovano a dover affrontare chiamate indesiderate che invadono la loro giornata, anche se iPhone riceve meno chiamate spam rispetto ad altri dispositivi. La gestione di queste chiamate rappresenta una sfida costante per chi utilizza iPhone, e in questo articolo si fornisce una guida aggiornata per bloccarle efficacemente. Verranno illustrati i passaggi più semplici e pratici per ridurre le chiamate indesiderate su iOS nel 2026, senza ricorrere a soluzioni complicate o applicazioni di terze parti.

iPhone riceve meno chiamate spam di Android. È un fatto, non marketing Apple. Ma “meno” non significa “poche” — e nel 2026, tra robocall automatizzate, call center che usano voci generate dall’AI, numeri falsificati con il tuo stesso prefisso e chiamate mute che servono solo a confermare che la linea è attiva, anche gli utenti iOS hanno un problema concreto da risolvere. Il punto che molte guide sbagliano è questo: iPhone protegge meglio la privacy, ma limita anche gli strumenti anti-spam. Apple ha costruito iOS con un ecosistema chiuso che impedisce alle app di accedere liberamente alle chiamate in entrata. Protezione per te, certo — ma anche protezione per i call center, che su iOS trovano meno ostacoli da parte delle app di terze parti rispetto ad Android. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Come bloccare le chiamate spam su iPhone: guida definitiva iOS 2026

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Come Bloccare Chiamate Spam e Call Center (Guida 2026).

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