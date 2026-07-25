Durante la ventesima tappa del Tour de France, Pogacar si è fatto staccare da Evenepoel sull’Alpe d’Huez, scegliendo di non forzare e di gestire la corsa senza tentativi di attacco. Dopo aver dominato con cinque vittorie parziali e un ampio vantaggio in classifica, ha mantenuto un ritmo più contenuto nell’ultima salita, lasciando il suo rivale andare avanti.

Tadej Pogacar ha mostrato una versione diversa del suo Tour de France nella ventesima tappa: dopo aver dominato la corsa con cinque vittorie parziali e un vantaggio enorme in classifica, ha scelto di non forzare sull’ultima salita, lasciando spazio a Remco Evenepoel e gestendo la giornata con intelligenza. Non solo Cannibale. Lo sloveno aveva già fatto capire ieri che non avrebbe puntato a un’altra vittoria a tutti i costi, nonostante avesse tutte le carte in regola per farlo. Oggi si è limitato a controllare la situazione, senza rispondere all’attacco di Evenepoel sull’ultima salita, anche perché il divario in classifica era ormai troppo ampio per rischiare qualcosa di inutile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Pogacar si è fatto staccare da Evenepoel? Maglia gialla in versione inedita, la parata e il divario sull’Alpe d’Huez

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POGACAR attacca sul Vecchio Kwaremont! Van der Poel ed Evenepoel a ruota | GIRO DELLE FIANDRE 2026

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