Durante la cronometro di Thonon-les-Bains, il ciclista belga ha dimostrato di essere il più rapido contro il tempo, mentre nella classifica generale il leader resta invariato. Nella tappa di montagna e salita, il ciclista sloveno ha subito un colpo, ma mantiene il vantaggio complessivo. La corsa prosegue con ancora diverse tappe da disputare, tra cui l'Alpe d'Huez.

Remco Evenepoel ha scalfito Tadej Pogacar nel momento più importante del Tour de France, ma lo sloveno resta saldamente in controllo della corsa. La cronometro di Thonon-les-Bains ha confermato il belga come riferimento assoluto contro il tempo, mentre la classifica generale continua a parlare ancora in favore della maglia gialla. Il belga ha piazzato l’ennesima dimostrazione di forza, prendendosi anche la seconda vittoria consecutiva dopo il successo in montagna di domenica prima del giorno di riposo. In pratica, ha costruito un uno-due pesantissimo tra salita e prova contro il tempo, che dà veramente tanta fiducia dopo un inizio Tour non del tutto confortante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Evenepoel scalfisce Pogacar: uno-due tra montagna e salita. Ma sull’Alpe d’Huez…

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