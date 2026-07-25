Lewis Hamilton è sotto indagine dopo le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. Secondo quanto emerso, ci sarebbe stata un’infrazione durante la sessione, che potrebbe compromettere la sua posizione in griglia. La FIA ha avviato un procedimento ufficiale e potrebbe decidere di penalizzare il pilota. La decisione finale non è ancora stata comunicata, ma Hamilton potrebbe perdere la prima fila conquistata nelle qualifiche.

Lewis Hamilton rischia di vedere sfumare la prima fila conquistata nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. Al termine della sessione ufficiale, infatti, il sette volte campione del mondo è stato convocato dai commissari FIA per un presunto episodio di impeding ai danni di Oscar Piastri, un’infrazione che, qualora venisse confermata, potrebbe costargli una penalità in griglia. L’episodio si è verificato nel corso del Q3, la fase decisiva delle qualifiche. Alla prima curva dell’Hungaroring, Hamilton stava procedendo a velocità ridotta mentre si trovava sulla traiettoria ideale proprio nel momento in cui Piastri era impegnato in un giro lanciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Lewis Hamilton è sotto investigazione: l’infrazione e cosa rischia

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