La gara di Formula 1 al GP del Belgio del 2026 è stata ripresa dopo una sospensione. Al quinto giro, Piastri ha superato Hamilton al Raidillon, mentre Hamilton ha ripreso la posizione su Piastri e si è portato in quarta posizione. Hamilton è sotto investigazione, e nel corso del giro ha infilato Piastri all’interno. Nel frattempo, Leclerc si trova molto vicino ad Antonelli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro44 Risposta immediata di Piastri, che ripassa Hamilton al Raidillon. 5° giro44 Ripresa la gara. Hamilton infila piastri all’interno ed è quarto! 4° giro44 Leclerc molto vicino ad Antonelli. 4° giro44 La Safety Car sta per rientrare ai box. La Ferrari di Hamilton ha perso un pezzo dalla fiancata laterale sinistra dopo il contatto con Russell. 4° giro44 HAMILTON SOTTO INVESTIGAZIONE per l’incidente con Russell. Peraltro in partenza stava piovigginando, ora non più. Compaiono anzi in cielo squarci di sereno. 4° giro44 Il carroattrezzi sta portando fuori la Mercedes di Russell. SAFETY CAR Russell’s car is being recovered #F1 #BelgianGP pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: ripresa la gara, Hamilton sotto investigazione

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