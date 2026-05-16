Kim Juventus | perchè il centrale in uscita dal Bayern Monaco sarebbe il colpo ideale per la difesa di Spalletti

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un difensore centrale in uscita dal Bayern Monaco è stato indicato come possibile rinforzo per la squadra. Secondo fonti di mercato, il calciatore coreano si distingue per la sua velocità e resistenza fisica, caratteristiche che potrebbero adattarsi alle esigenze del tecnico. La trattativa sarebbe in fase di valutazione, con l’obiettivo di integrare un elemento che possa rafforzare il reparto difensivo. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le voci continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

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di Luca Fioretti Kim Juventus, il coreano rappresenta il tassello ideale per lo scacchiere tattico di Spalletti grazie alla sua incredibile rapidità e solidità atletica. Il nome di  Kim Min-jae  infiamma le strategie di  mercato  in vista della prossima stagione. Il difensore è balzato in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto arretrato della  Juve, spinto da una fortissima sponsorizzazione tecnica. Spalletti  considera infatti il centrale sudcoreano il profilo perfetto per la propria idea di calcio, avendolo già guidato con enorme successo durante la trionfale annata dello scudetto a Napoli.  La dirigenza  sta monitorando con estrema attenzione l’evolversi della situazione in  Germania, dove il calciatore potrebbe terminare la sua esperienza con il club bavarese dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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