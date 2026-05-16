Kim Juventus | perchè il centrale in uscita dal Bayern Monaco sarebbe il colpo ideale per la difesa di Spalletti

Un difensore centrale in uscita dal Bayern Monaco è stato indicato come possibile rinforzo per la squadra. Secondo fonti di mercato, il calciatore coreano si distingue per la sua velocità e resistenza fisica, caratteristiche che potrebbero adattarsi alle esigenze del tecnico. La trattativa sarebbe in fase di valutazione, con l’obiettivo di integrare un elemento che possa rafforzare il reparto difensivo. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le voci continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

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