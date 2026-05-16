Kim Juventus | perchè il centrale in uscita dal Bayern Monaco sarebbe il colpo ideale per la difesa di Spalletti
Un difensore centrale in uscita dal Bayern Monaco è stato indicato come possibile rinforzo per la squadra. Secondo fonti di mercato, il calciatore coreano si distingue per la sua velocità e resistenza fisica, caratteristiche che potrebbero adattarsi alle esigenze del tecnico. La trattativa sarebbe in fase di valutazione, con l’obiettivo di integrare un elemento che possa rafforzare il reparto difensivo. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le voci continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.
di Luca Fioretti Kim Juventus, il coreano rappresenta il tassello ideale per lo scacchiere tattico di Spalletti grazie alla sua incredibile rapidità e solidità atletica. Il nome di Kim Min-jae infiamma le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Il difensore è balzato in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto arretrato della Juve, spinto da una fortissima sponsorizzazione tecnica. Spalletti considera infatti il centrale sudcoreano il profilo perfetto per la propria idea di calcio, avendolo già guidato con enorme successo durante la trionfale annata dello scudetto a Napoli. La dirigenza sta monitorando con estrema attenzione l’evolversi della situazione in Germania, dove il calciatore potrebbe terminare la sua esperienza con il club bavarese dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Il nome di #Kim torna di moda per rinforzare la difesa della #Juventus È sotto gli occhi di tutti che il centrale coreano sarebbe il profilo ideale per il sistema di gioco di #Spalletti per la prossima stagione. Lo prendereste? TUTTE LE NOTIZIE SU JUVEN facebook
Kim Min-jae corre el riesgo de convertirse en uno de los jugadores más codiciados de la Juventus en el mercado de fichajes de verano. [ @romeoagresti - @ilbianconerocom ] #Juventus #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine #VecchiaSignora #Jeep #VisitD x.com
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