Robino Vaz verso il Bologna in prestito | la Roma vuole mandarlo a giocare ma decide Gasperini

Robino Vaz, attaccante francese acquistato dalla Roma a gennaio per 22 milioni di euro dal Marsiglia, potrebbe essere ceduto in prestito questa estate. La trattativa non è ancora avviata, ma la società giallorossa sta valutando la possibilità di mandarlo a giocare altrove. La decisione definitiva spetta all’allenatore, che potrebbe decidere di mandarlo in prestito al Bologna.

Non è ancora una trattativa, ma è già più di un’idea. Robino Vaz, centravanti francese acquistato dalla Roma nel gennaio scorso per 22 milioni di euro dal Marsiglia, potrebbe lasciare la Capitale in prestito già in questa sessione estiva. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore l’ipotesi verrà sottoposta a Domenico Tedesco, nuovo allenatore del Bologna: il club emiliano avrebbe individuato nel giovane attaccante una soluzione percorribile per rinforzare il reparto offensivo. Prima di tutto, però, servirà il via libera di Gian Piero Gasperini. La Roma non lo tiene: meglio mandarlo a crescere. La logica della Roma è chiara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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