Il 25 luglio 2026 si è assistito a una temporanea diminuzione delle temperature, portando condizioni più fresche in molte regioni. Tuttavia, questa tregua dal caldo è destinata a terminare presto. L'anticiclone africano sta tornando a influenzare il clima, causando un nuovo aumento delle temperature. La fase di caldo intenso è quindi prevista per riprendere, con un possibile impatto sulla salute e sul benessere generale.

Roma, 25 luglio 2026 - Meglio godersi le ultime ore di fresco. La tregua dal caldo, infatti, ha già i giorni contati: dopo il temporaneo calo delle temperature e un clima più gradevole su molte regioni, l'anticiclone africano è pronto a riconquistare la scena riportando con sé un nuovo aumento della colonnina di mercurio. Un intervallo breve, dunque, prima del ritorno di condizioni pienamente estive, con punte che in diverse aree torneranno ben oltre la media del periodo, se non addirittura a valore eccezionali. Violenti temporali domenica. Intanto, un fine settimana con temporali sparsi sull'Itala e un crollo termico soprattutto al Centro Nord, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché la quarta ondata di caldo potrebbe fare molto male

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