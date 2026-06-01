L' ondata di caldo potrebbe avere le ore contate

L'ondata di caldo di fine maggio a Milano sta per finire. Le temperature elevate, comprese le notti tropicali, saranno sostituite da un calo termico significativo. Previste piogge e temporali nel corso delle prossime ore.

L'ondata di calore di fine maggio su Milano sta per terminare. L'anomalia delle notti tropicali (che però, avvertono in tanti, tanto anomala ormai non è) sarà sostituita da un sensibile calo termico accompagnato da piogge e temporali. Già lunedì 1° giugno si avverte in città un'aria decisamente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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