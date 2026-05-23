La Skoda Epiq potrebbe fare più male a Tesla di molte supercar elettriche
La Skoda Epiq, un'auto elettrica di nuova generazione, potrebbe rappresentare una sfida significativa per Tesla, superando alcune supercar elettriche in termini di impatto sul mercato. La vettura non punta a raggiungere 0-100 kmh in due secondi né a costare 80.000 euro, ma si concentra su caratteristiche diverse. Le sue caratteristiche tecniche e di prezzo potrebbero influenzare la competitività nel settore delle auto elettriche, senza seguire le stesse logiche di velocità estrema o di fascia alta.
L’auto elettrica che cambierà davvero il mercato non farà 0-100 in 2 secondi. Non costerà 80.000 euro. Non apparirà nelle copertine di Motor Trend. Costerà 26.400 euro, avrà un bagagliaio da 475 litri e si ricaricherà in 25 minuti dal 10 all’80%. Si chiama Skoda Epiq, ed è appena entrata in prevendita. Nell’industria automotive esiste una legge non scritta: le rivoluzioni vere non arrivano dall’alto del mercato, ma dal basso. La Ford Model T non era la berlina più raffinata del 1908. L’iPhone non era il telefono più potente del 2007. E la Skoda Epiq non sarà probabilmente l’auto elettrica più impressionante del 2026. Ma potrebbe essere quella che convince finalmente il grande pubblico europeo a fare il salto. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
2026 Skoda Epiq – Full Reveal of Skodas Game-Changing Electric SUV
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