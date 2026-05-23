L’auto elettrica che cambierà davvero il mercato non farà 0-100 in 2 secondi. Non costerà 80.000 euro. Non apparirà nelle copertine di Motor Trend. Costerà 26.400 euro, avrà un bagagliaio da 475 litri e si ricaricherà in 25 minuti dal 10 all’80%. Si chiama Skoda Epiq, ed è appena entrata in prevendita. Nell’industria automotive esiste una legge non scritta: le rivoluzioni vere non arrivano dall’alto del mercato, ma dal basso. La Ford Model T non era la berlina più raffinata del 1908. L’iPhone non era il telefono più potente del 2007. E la Skoda Epiq non sarà probabilmente l’auto elettrica più impressionante del 2026. Ma potrebbe essere quella che convince finalmente il grande pubblico europeo a fare il salto. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - La Skoda Epiq potrebbe fare più male a Tesla di molte supercar elettriche

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2026 Skoda Epiq – Full Reveal of Skodas Game-Changing Electric SUV

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