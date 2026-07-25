Perché la Ferrari ha rotto il coprifuoco in Ungheria | nessuna penalità per Leclerc ecco cosa è successo

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari ha violato il coprifuoco in Ungheria sfruttando un margine previsto dal regolamento FIA, che permette di lavorare oltre l’orario stabilito. Nessuna penalità è stata applicata a Leclerc, che ha partecipato alle attività di messa a punto della SF-26 dopo l’orario consentito. L’azienda ha continuato le operazioni senza sanzioni ufficiali, approfittando di una delle eccezioni previste dal regolamento.

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La Ferrari ha scelto di sfruttare uno dei “ jolly ” concessi dal regolamento FIA per proseguire il lavoro sulla SF-26 di Charles Leclerc oltre l’orario consentito. All’Hungaroring, infatti, il Cavallino ha violato il coprifuoco notturno previsto dal weekend di Formula 1, senza però incorrere in alcuna sanzione sportiva. La decisione è maturata al termine di un venerdì particolarmente incoraggiante. Le indicazioni emerse nelle prove libere hanno spinto gli uomini di Maranello a non interrompere le operazioni una volta scattata la finestra di stop obbligatoria, preferendo continuare gli interventi sulla monoposto per ottimizzarne il comportamento in vista del prosieguo del fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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