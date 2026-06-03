Leclerc-Ferrari futuro blindato Ecco perché Charles ha deciso di restare in rosso

Il pilota ha comunicato la sua decisione di rimanere in Ferrari già in primavera, anticipando i tempi previsti. Ha assunto il ruolo di riferimento del team, confermando l’impegno con la scuderia. La scelta riguarda il suo contratto futuro e la permanenza nel team di Formula 1. La decisione è ufficiale e non è stata modificata nel corso della stagione.

Niente silly season per Charles Leclerc. Il monegasco non ha atteso il passare della consueta tempesta di indiscrezioni estive per ufficializzare il suo futuro in Formula 1. E se solitamente nel paddock della massima serie vige la regola delle “mani che si stringono a Montecarlo e gli accordi che si firmano in Ungheria”, Leclerc ha anticipato i tempi del suo rinnovo con Ferrari annunciandolo prima dell’inizio del suo weekend di gara di casa. Nessuna sorpresa per il monegasco che ha scelto di restare in rosso, in un team che da sempre considera “una seconda famiglia” firmando il terzo rinnovo con Ferrari dopo quello del 2019 (di cinque anni) e quello del 2024 (pluriennale). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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