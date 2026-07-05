Sospiro di sollievo per la Ferrari | nessuna penalità per Hamilton cosa è successo

Da sportface.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, Lewis Hamilton è rimasto sul podio senza ricevere penalità. I commissari hanno deciso di non sanzionarlo per un presunto mancato rallentamento durante una bandiera gialla singola alla curva 9 del 38esimo giro. La decisione evita di alterare la classifica finale della corsa e consente al britannico di mantenere il terzo posto conquistato a Silverstone. La Ferrari non ha ricevuto alcuna penalità in relazione a questa vicenda.

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La Ferrari può godersi del tutto una bella giornata. Al termine del GP di Gran Bretagna, il podio di Lewis Hamilton è salvo. Il britannico, terzo a Silverstone, era finito nel mirino dei commissari per un presunto mancato rallentamento in regime di bandiera gialla singola alla curva 9 del 38esimo giro. Dopo le verifiche del caso, la FIA ha emesso il verdetto: per il pilota del Cavallino scatta solamente una reprimenda, la prima della stagione. Nessuna penalità in classifica, dunque, e ordine d’arrivo invariato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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