In Italia non ci sono sale IMAX in pellicola da 70mm a causa di costi elevati e limitate possibilità tecniche. La tecnologia richiede investimenti importanti per l’installazione e la manutenzione di proiettori specifici, rendendo difficile il recupero economico. Inoltre, molte strutture preferiscono passare a proiezioni digitali, più economiche e più pratiche. La pellicola da 70mm rappresenta una scelta rara e costosa, mantenuta in vita solo in alcune sale specializzate.

Ogni volta che un maestro della cinematografia come Christopher Nolan lancia un nuovo capolavoro sul grande schermo, la community dei cinefili italiani torna a porsi la stessa identica domanda, perché in Italia non possiamo godere dell’esperienza IMAX 70mm? Mentre in alcuni Paesi esteri le proiezioni su pellicola analogica da 70mm registrano il tutto esaurito per settimane, nel nostro Paese ci si deve accontentare della versione digitale, la risposta non risiede nella mancanza di interesse del pubblico, bensì in una complessa equazione fatta di costi di gestione, vincoli logistici e continuità dell’offerta. Il confronto tra le tecnologie e la realtà delle sale italiane. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Perché in Italia non ci sono sale IMAX in pellicola da 70mm? La spiegazione economica e tecnica

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Odissea | Girato interamente in IMAX – Dal 16 luglio al cinema

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L’Odissea di Nolan scatena la mania per l’IMAX: come cambia la visione del film e perché così poche sale in ItaliaL’uscita di “Odissea” di Christopher Nolan ha riacceso l’interesse per il formato IMAX, tradizionalmente apprezzato dagli appassionati di cinema.

Odissea, pur di vederlo in IMAX 70mm, tra i fan di Nolan c'è anche chi rimanda una gravidanzaTra gli appassionati di Nolan, alcuni sono disposti a spostare impegni importanti pur di vedere il film in IMAX 70mm.

Argomenti più discussi: Mondiali 2026, perché l’Italia ha guardato il torneo da lontano - Lab24; Perché l’Italia non riesce a tassare bene gli immobili; Odissea, è corsa ai biglietti ma in Italia non vedremo il film così come è stato girato da Nolan. Ecco perché; I salari italiani non crescono ed è così da 50 anni: cosa è cambiato nel 1979 (e peggiorato negli anni Novanta).

Quanti str*i ci sono in Italia?** Non sappiamo contarli. Ma vediamo ciò che lasciano dietro di sé: cani disorientati, assetati, terrorizzati. Fermi sul ciglio di una strada ad aspettare qualcuno che non tornerà. Un cane abbandonato non se la cava. Non sa evitare x.com

Perché non c’era Italia Viva al vertice del campo largoMatteo Renzi, assente nella foto con cui i leader del campo largo hanno ufficializzato la corsa verso le politiche, dice di non esserci rimasto male perché lui non fa parte di quella ... fanpage.it