Tra gli appassionati di Nolan, alcuni sono disposti a spostare impegni importanti pur di vedere il film in IMAX 70mm. Si segnalano casi di viaggi tra stati diversi e l'acquisto di numerosi biglietti. Un esempio riguarda anche persone che hanno deciso di posticipare eventi personali, come una gravidanza, per non perdere l’occasione di assistere alla proiezione nel formato desiderato.

L'uscita di Odissea si sta trasformando in un vero fenomeno tra gli appassionati di Christopher Nolan. C'è chi vola da uno Stato all'altro, chi acquista decine di biglietti e persino chi ha rimandato una gravidanza pur di assistere al film nel formato IMAX 70mm. L'attesa per Odissea ha ormai superato i confini del semplice entusiasmo cinematografico. A pochi giorni dall'uscita del nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan, migliaia di spettatori stanno organizzando viaggi, vacanze e trasferte pur di vedere il film nel formato IMAX 70mm, quello che il regista considera l'esperienza ideale per assistere alla sua ultima opera. C'è chi ha rimandato una gravidanza per non perdere l'uscita del film Il film rappresenta un caso senza precedenti: è infatti il primo lungometraggio della storia a essere stato girato interamente con cineprese IMAX. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, pur di vederlo in IMAX 70mm, tra i fan di Nolan c'è anche chi rimanda una gravidanza

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Odissea | Girato interamente in IMAX – Dal 16 luglio al cinema

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