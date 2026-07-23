L'Odissea di Nolan scatena la mania per l'IMAX | come cambia la visione del film e perché così poche sale in Italia

L’uscita di “Odissea” di Christopher Nolan ha riacceso l’interesse per il formato IMAX, tradizionalmente apprezzato dagli appassionati di cinema. La pellicola, girata anche in IMAX, viene distribuita in poche sale italiane, limitando l’accesso a questa esperienza. La produzione ha aumentato l’attenzione sul formato e sulla sua influenza sulla qualità visiva del film. In Italia, sono poche le sale che proiettano in IMAX, rispetto alla maggior parte delle sale tradizionali.

L'Odissea di Christopher Nolan ha riportato al centro del dibattito un elemento che fino a pochi anni fa interessava soprattutto gli appassionati: il formato IMAX. I biglietti per le sale attrezzate stanno registrando il tutto esaurito. Su Fanpage.it parlano Ramon Biarnés, Managing Director per Uci Cinemas, e Andrea Buonaguidi, CFO del Lucisano Media Group, che controlla la multisala Happy Maxi cinema di Afragola, l'unica ad avere l'IMAX in tutto il Sud Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'Odissea di Christopher Nolan ha offerto l'ennesima occasione per riflettere sul rapporto tra spettatori, critica, influencer e content creator, sull'impoverimento del dibattito pubblico intorno al cinema e su quello che è diventato il ruolo (lo scopo?) delle recensio x.com

Chi sono i giganti nell'Odissea di Christopher Nolan? reddit

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