Svolta storica del Como! No ai colpi di testa per i bambini sotto ai 12 anni le nuove regole del settore giovanile aprono il dibattito
Il Como ha stabilito che i bambini sotto i 12 anni non possono eseguire colpi di testa durante gli allenamenti e le partite. Questa decisione fa parte di un nuovo regolamento adottato dal settore giovanile del club, che mira a modificare le modalità di allenamento e gioco per i più giovani. La misura rappresenta una novità nel calcio giovanile italiano e viene applicata all’interno della propria Academy.
Il Como vieta i colpi di testa per i bambini sotto ai 12 anni, ecco il regolamento del settore giovanile dei lariani. Il Como traccia una nuova via nel calcio giovanile italiano introducendo un protocollo rivoluzionario all’interno della propria Academy. Con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute dei più piccoli, il club lariano ha annunciato una serie di novità pensate per ridurre gli impatti alla testa, prevenire i traumi e stimolare uno sviluppo tecnico più efficace nel lungo periodo. Il piano prevede un divieto quasi assoluto nelle categorie d’ingresso e un’ introduzione graduale nelle fasce d’età successive. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le parole di Raphaël Varane e Osian Roberts. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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