Svolta storica del Como! No ai colpi di testa per i bambini sotto ai 12 anni le nuove regole del settore giovanile aprono il dibattito

Notizia in breve

Il Como ha stabilito che i bambini sotto i 12 anni non possono eseguire colpi di testa durante gli allenamenti e le partite. Questa decisione fa parte di un nuovo regolamento adottato dal settore giovanile del club, che mira a modificare le modalità di allenamento e gioco per i più giovani. La misura rappresenta una novità nel calcio giovanile italiano e viene applicata all’interno della propria Academy.