Perché gli auricolari sporchi sono pericolosi per le orecchie | ecco cosa dicono gli studi scientifici

Gli auricolari sporchi possono causare infezioni all’orecchio, secondo studi scientifici. La presenza di batteri e muffe si accumula facilmente sui dispositivi usati frequentemente, specialmente se condivisi o non puliti regolarmente. L’uso di auricolari contaminati aumenta il rischio di infiammazioni e otiti. La contaminazione si verifica soprattutto nelle parti che entrano in contatto diretto con la pelle e il condotto uditivo.

Li usiamo per ascoltare musica, rispondere alle chiamate, lavorare o allenarci, e quando si parla di auricolari l’attenzione si concentra quasi sempre sul volume d’ascolto e sui possibili danni all’udito. Ma c’è un’altra domanda che gli specialisti si pongono da tempo: quanto conta l’igiene degli auricolari per la salute delle orecchie? Il tema non è nuovo. Da anni otorinolaringoiatri e audiologi discutono dei possibili effetti dell’uso prolungato degli auricolari sul condotto uditivo. Negli ultimi anni, però, si sono aggiunti nuovi dati scientifici: continuano infatti ad accumularsi studi che indagano l’impatto dei dispositivi inseriti nell’orecchio sul microbiota del condotto uditivo e sul possibile rischio di infezioni. 🔗 Leggi su Open.online

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Perché sanguinano sempre le orecchie quando le pulisci

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