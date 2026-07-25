Per chi vuole prendersi qualche rivincita sul proprio strizzacervelli

Da iodonna.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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T ERAPIA DI FAMIGLIA Genere: commedia edipico-farsesca Regia: Arnaud Lemort. Con Christian Clavier, Baptiste Lecaplain, Claire Chust, Cristiana Reali, Rayane Bensetti, Jean-François Cayrey, Laurent Bateau Una clip dal film “La cronologia dell’acqua” e dove vederlo in anteprima, con la regista Kristen Stewart X Leggi anche › Festival del cinema di Locarno: i 10 film da non perdere Complicato avere un padre analista! Specie quando vuole conoscere il nuovo fidanzato, che finirà immediatamente sulla graticola delle sue valutazioni. È quello che è sempre successo ad Alice che a trent’anni non ha ancora trovato un compagno che il genitore abbia voluto accettare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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