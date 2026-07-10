sinner contro djokovic una rivincita per prendersi la finale di wimbledon

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nelle semifinali di Wimbledon, dopo che il serbo ha vinto il loro ultimo incontro a febbraio. L'azzurro punta a qualificarsi per la finale del torneo, con l’obiettivo di difendere il titolo vinto l’anno precedente. La partita si svolgerà sui campi londinesi, con Sinner deciso a ottenere una vittoria che gli permetta di avanzare nella competizione. Djokovic e Sinner si sono incontrati in passato, con il serbo che ha prevalso nel confronto più recente.

A febbraio la spuntò Novak Djokovic e, ora, Jannik Sinner vuole prendersi la dovuta rivincita sulla leggenda serba. L'occasione arriva nelle semifinali di Wimbledon che vedono l'azzurro andare a caccia dell'atto conclusivo e voglioso di difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Nole è reduce dalla battaglia contro Auger-Aliassime, Jannik è più riposato e pronto alla rivalsa. Appuntamento nel pomeriggio, per un match che si preannuncia entusiasmante., LA SFIDADa un lato Novak Djokovic e Jannik Sinner, dall'altro Sasha Zverev e il sorprendente padrone di casa Arthur Fery. Wimbledon si avvia ormai alla sue fasi conclusive e, quest'oggi vivrà le semifinali del tabellone maschile. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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SINNER NON SI PARAGONA A DJOKOVIC, FEDERER E NADAL

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