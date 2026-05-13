Merit Adigwe, ventenne attualmente in forza alla nazionale italiana di pallavolo, ha iniziato la sua carriera nelle squadre giovanili e si è distinta per i successi ottenuti con il club e la nazionale giovanile. La giocatrice nigeriana-italiana si è fatta notare per le sue prestazioni, arrivando a essere considerata una potenziale sostituta di una delle protagoniste della nazionale maggiore. Con una serie di trofei alle spalle, mira ora a ottenere una convocazione con la nazionale principale.

Non chiamatela scommessa, perché la bacheca di Merit Adigwe parla chiaro e, nonostante la giovane età, si fa già fatica a tenere il passo. Tra Conegliano e Nazionale ci sono due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa, il Mondiale per Club, la Champions, quattro medaglie con le selezioni giovanili e l'oro Under 21 a Surabaya nel 2025. La Nazionale maggiore era già un’idea in tempi non sospetti, e ora è diventata anche realtà: un'occasione che strappa la regola, quella di Julio Velasco (che domani giovedì 14 e venerdì 15 guida le prime amichevoli della stagione contro la Francia a Biella e Novara) ufficiale. Le giovani che accettano la panchina dei grandi club non si convocano in Nazionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per Velasco è "l'eccezione", ora vuole prendersi l'azzurro: chi è Merit Adigwe, la vice Egonu

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