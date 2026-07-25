Annachiara Allara si è qualificata per la finale dei Mondiali junior di pentathlon moderno a Kaunas, in Lituania. Nelle semifinali femminili, tre atlete italiane sono passate alla fase successiva della competizione U17. La gara si è svolta oggi con le prove di nuoto, scherma, equitazione, corsa e laser-run. La finale si terrà nelle prossime ore.

Nella giornata odierna, ai Mondiali Junior 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kaunas (Lituania) sono andate in scena le semifinali femminili. Per l’Italia erano iscritte Carla Ambroset (Pentanuoto), Sara Beggio (Pentathlon Moderno Torino), Annachiara Allara (Junior Asti) e Teresa Gioia (Aeronautica Militare). Annachiara Allara è l’unica azzurra che è stata in grado di staccare il pass per la finale chiudendo la semifinale B con 1426 punti, Tempo di qualificazioni maschili ai Mondiali Under 17 in corso di svolgimento a Kaunas (Lituania). Per i nostri colori erano ai nastri di partenza Tommaso Tuccimei (Athlion Roma), Francesco Cavalli (P. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pentathlon, Annachiara Allara vola in finale dei Mondiali junior. Tre azzurri in semifinale U17

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