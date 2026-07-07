A Pontevedra, in Spagna, si sono svolte le qualificazioni femminili ai Campionati Europei Under 17 di pentathlon moderno. Quattro atlete italiane hanno partecipato, con una sola che si è qualificata per la finale. Le altre tre sono state eliminate. La competizione prosegue con le finali previste nei prossimi giorni.

Proseguono a Pontevedra, in Spagna, gli Europei Under 17 2026 di pentathlon moderno: spazio quest’oggi alle qualificazioni femminili, nelle quali erano impegnate quattro azzurrine. Accede alla finale di giovedì una sola italiana, ovvero Giorgia Gennaro (Futura C.M.). Nel Gruppo A l’astigiana classe 2012, nonché campionessa italiana Under 15, si classifica 17ma e centra il penultimo pass a disposizione per la finale a 36, con 1300 punti, mentre viene eliminata la modenese Emily Ferrari (Avia Pervia), che chiude a quota 1224 punti ed è 25ma. Nel Gruppo B, con 28 atlete in gara, invece, non rientra tra le migliori 18 nessuna delle azzurrine al via: Sophie Pellegrini (Area 51) termina a quota 1262 punti e chiude 23ma, mentre Giulia Secci (Futura C. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, Giorgia Gennaro va in finale agli Europei U17. Eliminate le altre tre azzurrine

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