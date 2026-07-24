Tre atleti italiani si sono qualificati per le semifinali dei Mondiali U17 di pentathlon moderno, in corso a Kaunas. La seconda giornata della competizione si è conclusa con questa notizia positiva. La gara prosegue con altri match in programma, mentre i qualificati si preparano per le prossime fasi. La manifestazione coinvolge giovani atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge in Lituania.

Va in archivio anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 17 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kaunas (Lituania). Arrivano buone notizie per i nostri colori. Tre azzurri su quattro infatti hanno centrato le semifinali. Si tratta di Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), Federico Visco (Farapentathlon) e Alessandro Boero (Junior Asti), mentre è purtroppo rimasto fuori di poco Umberto Caringi (Farapentathlon). Le semifinali maschili sono in programma domenica 26 luglio, mentre domani si svolgeranno le semifinali femminili con Carla Ambroset (Pentanuoto), Sara Beggio (Pentathlon Moderno Torino), Annachiara Allara (Junior Asti) e Teresa Gioia (Aeronautica Militare). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pentathlon, tre azzurri staccano il pass per le semifinali dei Mondiali U17

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