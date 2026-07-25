Pellegrini rinnovo ancora in stand-by | accordo sull’ingaggio resta il nodo della durata

Il contratto di Lorenzo Pellegrini è ancora in sospeso, nonostante le parti abbiano raggiunto un accordo sull’ingaggio. Tuttavia, resta aperto il nodo relativo alla durata del nuovo contratto, che non è stato ancora definito. Il centrocampista non ha un contratto in vigore dopo la scadenza del precedente, avvenuta lo scorso 30 giugno. La trattativa tra le parti non ha ancora portato a una conclusione definitiva sulla durata dell’accordo.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta ancora da definire. Nonostante la volontà condivisa di proseguire insieme, il centrocampista è ancora senza contratto dopo la scadenza del precedente accordo, terminato lo scorso 30 giugno. Come riportato da romatoday.it, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione il capitolo rinnovo non è stato ancora chiuso, anche se tra le parti filtra ottimismo. Negli ultimi mesi la Roma ha lavorato su diversi fronti legati ai rinnovi tra cui Paulo Dybala che ha scelto di restare in giallorosso respingendo le avances di Boca Juniors e Juventus, mentre Zeki Celik ha deciso di accettare l’offerta bianconera salutando Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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