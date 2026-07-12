La trattativa tra la Roma e il capitano Pellegrini per il rinnovo del contratto è ancora in corso, senza un accordo definitivo. Il ritorno del calciatore a Trigoria è stato ulteriormente posticipato, mentre le discussionii tra le parti continuano. Nessuna data precisa è stata comunicata per la conclusione della trattativa.

La trattativa tra il club giallorosso e il capitano Lorenzo Pellegrini prosegue senza ancora arrivare alla fumata bianca. La trattativa tra la Roma e Lorenzo Pellegrini per il prolungamento del contratto prosegue, ma l’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. Le parti continuano a confrontarsi con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe, anche se servirà ancora del tempo prima di arrivare alla fumata bianca. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Niente primo giorno di raduno: il capitano attende l’accordo. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, la negoziazione resta aperta e alcuni aspetti dell’intesa devono ancora essere definiti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini ancora in stand-by: slitta anche il rientro a Trigoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Roma5 rinnovi + 2 Colpi Champions! Gasperini Scatenato!

Notizie e thread social correlati

Roma, pressing scadenze: Pellegrini a Trigoria per il rinnovo del contrattoA meno di due settimane dalla scadenza del 30 giugno, la squadra sta negoziando il rinnovo del contratto di un calciatore, con il giocatore presente...

Roma, Pellegrini verso il rinnovo: l'arrivo a Trigoria per l'incontro con D'AmicoPellegrini è arrivato a Trigoria per incontrare il nuovo direttore sportivo, Tony D’Amico, che si insedierà oggi.

Temi più discussi: Roma, da Greenwood al rinnovo di Dybala: le ultime news; Roma, anche Pellegrini verso il rinnovo: accordo vicino fino al 2029; Roma, che Joya: in settimana la firma di Dybala. Accordo con Celik, fiducia per Pellegrini; Roma, incontro con l'agente di Pellegrini per il rinnovo.

?Calciomercato Roma - Pellegrini: il rinnovo richiede ancora tempo #ASRoma #Pellegrini #CalciomercatoRoma vocegiallorossa.it/vg-news/calcio… x.com

Mercato Roma LIVE: Greenwood ad un passo dal Fenerbahçe. Distanza minima per il rinnovo di PellegriniProsegue il lavoro della Roma sul mercato in entrata e in uscita. In questa diretta testuale gli aggiornamenti, indiscrezioni e novità riguardanti le operazioni del club giallorosso in tempo reale di ... siamolaroma.it

Roma, rinnovo Pellegrini: le ultime sul futuro del centrocampista | CMLorenzo Pellegrini ha visto scadere il proprio contratto con la Roma e sta valutando le ipotesi per il suo futuro ... calciomercato.it