Roma si avvicina a un accordo per il rinnovo di Pellegrini, con un solo dettaglio ancora da definire. La trattativa è in fase avanzata, mentre il giocatore resta in attesa di una proposta definitiva. Nel frattempo, il club ha concluso il trasferimento di un altro giocatore alla Juventus, dopo il mancato rinnovo di Celik. La società punta a chiudere presto anche con Pellegrini, ma il nodo residuo riguarda ancora alcuni termini contrattuali.

Sono giorni caldissimi per il mercato della Roma, non solo sul fronte dei nuovi acquisti ma anche su quello dei rinnovi. Dopo il mancato prolungamento di Celik e il conseguente passaggio alla Juventus, i giallorossi ora vogliono chiudere al più presto la trattativa con Lorenzo Pellegrini. Il contratto del capitano è scaduto lo scorso 30 giugno ma l'ex Sassuolo è considerato un punto fermo da Gasperini e tifoseria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, club ed entourage sarebbero vicinissimi all'accordo. Pellegrini dovrebbe firmare un nuovo contratto a circa 3 milioni di euro a stagione, resta solo da sciogliere il nodo relativo alla durata: il calciatore spinge per un triennale, mentre la Roma per un biennale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, vicino l'accordo per il rinnovo di Pellegrini: resta un solo nodo da sciogliere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il possibile rinnovo di Pellegrini con la Roma fa discutere, e allora discutiamone

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: El Shaarawy vicino all’Arabia Saudita, ricca offerta dell’Al Shabab per l’ex Roma. Resta un nodo da sciogliere prima della fumata bianca

Sorpresa Napoli, bloccato il giocatore! C’è solo un nodo da sciogliereIl Napoli ha bloccato il trasferimento di Dodò, terzino destro della Fiorentina, con un accordo ormai vicino alla conclusione.

Temi più discussi: Ora Moreira è vicino alla Roma. Per Summerville manca ancora l'accordo, ma si lavora; Summerville mai così vicino alla Roma: i dettagli dell'offerta al West Ham; Atalanta, Ederson rimarrà: vicino l'accordo per il rinnovo; Arriva il sì al Genoa: Dovbyk mai così vicino. Ora al tavolo con la Roma: ipotesi contratto fino al 2031.

Ora Moreira è vicino alla Roma. Per Summerville manca ancora l'accordo, ma si lavora x.com

Raccomandazioni per il noleggio auto da Roma a Firenze reddit

Accordo Roma-Moreira e club sempre più vicini: cosa manca per la firmaMentre in attacco si continua a lavorare su più fronti, con Summerville, Garnacho, Endrick e Tresoldi sempre nel mirino, per quanto riguarda l’esterno a tutta fascia, ormai da settimane le preferenze ... asromalive.it

Summerville dice sì alla Roma: accordo in via di definizioneLe ultime indiscrezioni riguardanti il futuro dell'olandese sono sempre più bollenti: ecco cosa sta succedendo. asromalive.it