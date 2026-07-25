Un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bosco Mesola. È stato trasportato in ospedale in elicottero a causa delle condizioni considerate gravi.

Attraversa la strada e viene travolto da un’auto. Sono gravi le condizioni del pedone rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bosco Mesola. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverato. Il tutto è accaduto intorno alle 18.30. L’uomo, un 76enne originario di Goro, è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra la rotatoria di piazza Vittorio Veneto e via Cristina. A travolgerlo è stata una Fiat 500 guidata da un uomo di 63 anni di Codigoro che si stava immettendo nella via. L’allarme ai soccorritori è stato immediato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedone travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce. Portato all’ospedale in elicottero

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GRAVISSIMO 60ENNE, INVESTITO DA UN'AUTO MENTRE ATTRAVERSA A PIEDI LA PROVINCIALE 248 | 07/02/2026

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