Pedone investito mentre attraversa la strada | portato in ospedale

Ieri alle 18.30 in viale Franchetti, all'incrocio con via don Luigi Sturzo, un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato la persona all'ospedale. Le autorità stanno ora verificando le dinamiche dell'incidente e raccogliendo eventuali testimonianze. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

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Una persona è stata investita, ieri intorno alle ore 18.30 in viale Franchetti, a Città di Castello, all'altezza dell'intersezione con via don Luigi Sturzo.Il giovane, uno straniero, stava percorrendo l’attraversamento pedonale quando è stato investito da un veicolo che percorreva il medesimo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Pedone investito in piazza Unione: rianimato in strada e portato in codice rosso in ospedale [FOTO]Un uomo di 36 anni è stato investito in piazza Unione ed è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso dopo essere stato rianimato sul posto. Investito mentre attraversa la strada: 60enne finisce in ospedaleIncidente stradale a Genova nel pomeriggio di mercoledì, quando un uomo è stato investito in corso Marconi, alla Foce. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ancora un incidente sulla Sr 325: pedone investito mentre attraversa sulle strisce; Incidente Cisano, pedone investito mentre attraversa la statale; Investito mentre attraversa sulle strisce: brutto incidente a Calata Capodichino; Semaforo acceso fuori orario? la multa e’ valida. Pedone investito mentre attraversa la strada: portato in ospedaleIl giovane, uno straniero, stava percorrendo l’attraversamento pedonale quando è stato investito da un veicolo che percorreva il medesimo viale con direzione di marcia Porta San Florido. Sul posto ... perugiatoday.it Paura a Napoli, pedone investito mentre attraversa la stradaPaura nella giornata di ieri in via Calata Capodichino, dove un uomo è stato investito mentre attraversava. L’impatto è stato violentissimo, come dimostrano i danni riportati dall’auto coinvolta, con ... internapoli.it Pedone investito da un’auto mentre attraversa la strada Sul posto è intervenuta la polizia stradale - facebook.com facebook Ad Alba investito un pedone in corso Nino Bixio: settantenne ricoverato dopo l’impatto x.com