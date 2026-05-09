Paura al Quartiere Ferrovia | pedone travolto da un' auto mentre attraversa sulle strisce pedonali

Stamattina a Foggia, intorno alle 8, un uomo è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale XXIV Maggio. La vettura, che procedeva a velocità sostenuta, ha urtato il pedone causando il suo caduta a terra. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Paura questa mattina a Foggia, dove un uomo è stato investito da un'auto in corsa. Il fatto è successo intorno alle 8 di oggi, sabato 9 maggio, lungo viale XXIV Maggio.Il pedone - un uomo di circa 70 anni - è stato travolto da una Alfa Romeo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ottantenne investita mentre attraversa sulle strisce pedonaliIncidente grave stamattina, venerdì 8 maggio, alle 11 in via Borsellino a Fiesso D'artico, dove una donna di ottant'anni è stata investita in... Ragazza 22enne travolta dall'autobus mentre attraversa sulle strisce pedonali: è gravissimaPADOVA - Grave incidente nella mattinata di martedì 24 marzo in via Gozzi a Padova, dove una 22enne veneziana è stata investita da un autobus. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Paura al Quartiere Ferrovia: pedone travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali; Denunciato dalla Polizia Locale anche l’uomo che incendiò i cassonetti dei rifiuti il 26 aprile al Quartiere Ferrovia; Omicidio Mongiello a Foggia, il dolore della famiglia: Temiamo che il caso venga dimenticato; Maxi rissa all'esterno di un bar, botte da orbi nello scontro tra barlettani e cerignolani: 11 arresti. Cassonetti incendiati al quartiere Ferrovia, tre roghi in pochi minutiTre cassonetti incendiati al quartiere Ferrovia di Foggia. Fiamme in via Montegrappa, via Piave e via Bainsizza. pugliapress.org QUARTIERE FERROVIA Foggia, incendi ai cassonetti nel Quartiere Ferrovia: identificati i responsabiliSi tratta di una donna e di un uomo, entrambi foggiani, ritenuti responsabili degli atti vandalici che hanno causato danni a più contenitori ... statoquotidiano.it Cassonetti incendiati nel quartiere ferrovia, denunciato anche un 20enne foggiano x.com