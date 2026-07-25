Pavia dalle strisce bianche a quelle blu | in zona stazione i posti auto diventano a pagamento

Pavia – Da bianche a blu: si stanno colorando le strisce di circa 700 stalli di Pavia Ovest nella zona della stazion e. Da ottobre per lasciare l’auto in sosta si dovrà pagare come in centro. “Così si penalizzano i pendolari, i lavoratori e coloro che devono andare al San Matteo – ha protestato in Consiglio comunale la leghista Eugenia Marchetti – senza dare loro alternative. Non tutti possono utilizzare mezzi alternativi”. Coi parcheggi a pagamento, i primi 30 minuti saranno gratis. “In via Cazzamali – ha aggiunto Nicola Niutta di Fratelli d’Italia – le strisce blu sono arrivate nonostante le bianche fossero state fatte da pochissimo. Si potrebbe profilare un danno erariale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Pavia, 700 parcheggi dietro la stazione diventano a pagamento

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