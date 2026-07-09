Roma parcheggia l' auto sulle strisce bianche | poi le ritrova blu e c' è anche la multa

Un uomo di 65 anni ha parcheggiato la sua auto in un'area con strisce bianche a Roma e, al suo ritorno, ha trovato il veicolo con le strisce blu e una multa sul parabrezza.

Lascia la sua auto in un parcheggio a strisce bianche e, quando la rivede, le trova blu. Con tanto di multa lasciata sul parabrezza. È quanto successo a Roma, in zona Prati, a un cittadino di 65 anni di nome Stefano Angeloni. "La cosa assurda è che non c'era nemmeno un cartello che avvisasse dei lavori", ha dichiarato Angeloni ai media. Sulla questione si è pronunciata anche l'Atac, che gestisce la sosta a pagamento per conto di Roma Capitale, che ha spiegato di voler revocare le multe effettuate nella zona delle nuove strisce blu., Il protagonista è un cittadino romano, di professione odontoiatra. L'uomo ha raccontato di aver lasciato, in serata, la sua vettura nei parcheggi bianchi di via Catullo, in zona Prati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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