Le fiamme hanno interessato il bosco di San Francesco ad Assisi nel pomeriggio e nella sera del 25 luglio. L’incendio ha coinvolto sia il bosco che il sottobosco. Le operazioni di spegnimento sono terminate intorno a mezzanotte, quando il rogo è stato dichiarato sotto controllo. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali danni a persone o strutture.

Assisi, 25 luglio 2026 - L'incendio che nel pomeriggio e nella serata ha interessato il bosco e il sottobosco nella zona del Bosco di San Francesco, ad Assisi, è stato dichiarato sotto controllo intorno alla mezzanotte. Decisivo il lavoro congiunto delle squadre impegnate sul fronte del fuoco, che sono riuscite a fermare la propagazione delle fiamme, evitando conseguenze più gravi per l'area circostante. Le operazioni sono ora concentrate sulla bonifica degli ultimi punti critici. Restano infatti attivi alcuni piccoli focolai nel sottobosco e braci residue su alcune ceppaie, che vengono costantemente monitorati e spenti per scongiurare possibili riprese dell'incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura per il bosco di San Francesco ad Assisi:divampano le fiamme

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