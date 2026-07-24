Incendio ad Assisi fiamme vicino al Bosco di San Francesco | vigili del fuoco al lavoro per proteggere case e convento

Notizia in breve

Incendio in corso nei pressi di Assisi, vicino al Bosco di San Francesco, con fiamme che coinvolgono bosco e sottobosco. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme e proteggere case e un convento nelle vicinanze. Le operazioni di spegnimento sono in corso, senza al momento segnalazioni di feriti. La zona interessata si trova sotto il territorio del comune, con i pompieri impegnati nelle attività di controllo e prevenzione.