Incendio ad Assisi fiamme vicino al Bosco di San Francesco | vigili del fuoco al lavoro per proteggere case e convento
Incendio in corso nei pressi di Assisi, vicino al Bosco di San Francesco, con fiamme che coinvolgono bosco e sottobosco. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme e proteggere case e un convento nelle vicinanze. Le operazioni di spegnimento sono in corso, senza al momento segnalazioni di feriti. La zona interessata si trova sotto il territorio del comune, con i pompieri impegnati nelle attività di controllo e prevenzione.
Crea notizia con titolo ASSISI (PG) – È attualmente in corso un incendio di bosco e sottobosco che sta interessando l’area situata al di sotto del comune di Assisi, in prossimità del “Bosco di San Francesco”.?Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse a causa della morfologia impervia del terreno, che rende difficoltoso l’accesso ai mezzi via terra, e delle persistenti raffiche di vento che alimentano la propagazione delle fiamme.?Sul posto stanno già operando 4 partenze dei Vigili del Fuoco unitamente a una squadra dell’AFOR (Agenzia Forestale Regionale), impegnate nel contenimento del fronte del fuoco.?Per fronteggiare l’evoluzione del rogo, sono in arrivo ulteriori squadre di supporto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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