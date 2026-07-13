Restano pochi posti disponibili per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, in programma a settembre. La visita durerà quattro giorni e sarà guidata dal Vicario generale. Il percorso seguirà le tracce di San Francesco e includerà anche tappe dedicate a Santa Rita da Cascia. I partecipanti avranno modo di visitare i luoghi sacri legati ai due santi francescani. La partenza è prevista per il mese prossimo.

LA PROPOSTA. A settembre quattro giorni col Vicario generale monsignor Davide Pelucchi.L’itinerario francescano sarà arricchito anche dalla figura di Santa Rita da Cascia. Circa 200 persone già iscritte Sono già circa 200 gli iscritti, ma c’è ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, accompagnato dal Vicario generale della diocesi monsignor Davide Pelucchi. L’itinerario, proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi e dall’agenzia viaggi Ovet, si snoderà dal 24 al 27 settembre sulle orme di San Francesco, nell’ottavo centenario della morte del Poverello d’Assisi, la cui radicalità evangelica continua ad ispirare ed affascinare molte persone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ultimi posti disponibili per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, sulle orme di San Francesco

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